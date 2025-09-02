A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Supermercado é alvo de inquérito por comercializar itens vencidos em Manaus

Supermercado terá 15 dias para apresentar defesa.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 16:35

Ver resumo

Notícias de Manaus – O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um Inquérito Civil para apurar a venda de produtos impróprios para consumo no supermercado DB, localizado na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. A investigação foi aberta pela 81ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor após irregularidades constatadas em fiscalização do Procon-AM, realizada no dia 9 de junho deste ano.

PUBLICIDADE

De acordo com o Auto de Constatação nº 116/2025, elaborado pelo órgão fiscalizador, foram encontrados no estabelecimento produtos que não poderiam estar à disposição do consumidor por apresentarem riscos à saúde e segurança. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor (CDC), proíbe expressamente a comercialização de alimentos vencidos, deteriorados ou que coloquem em perigo a integridade física do cliente.

Leia também: Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

PUBLICIDADE

Com a instauração do inquérito, o supermercado foi notificado e terá o prazo de 15 dias úteis para apresentar defesa, garantindo o direito ao contraditório. O Procon, por sua vez, deverá encaminhar ao MP-AM informações atualizadas sobre o processo administrativo decorrente da fiscalização.

Caso sejam confirmadas as infrações, o Ministério Público poderá adotar medidas extrajudiciais, como a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que obrigue o supermercado a corrigir as irregularidades, ou até ingressar com ação civil pública.

A portaria que oficializa a abertura da investigação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MP-AM. A iniciativa reforça a importância da fiscalização no combate a práticas que possam colocar em risco a saúde da população e garante que o consumidor tenha seus direitos respeitados.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Gilmar Mendes decide que chamar Erika Hilton de ‘homem’ não configura crime e arquiva reclamação da deputada

Decano afirma que a decisão judicial em primeira instância foi correta e não violou entendimentos do Supremo sobre crimes de transfobia.

há 9 minutos

Amazonas

MP-AM pede suspensão de contrato de cantor Zé Vaqueiro por sobrepreço de R$ 179 mil em festival de Boca do Acre

O contrato, no valor total de R$ 600 mil, ultrapassa o preço de apresentações do mesmo artista em outros municípios do país.

há 16 minutos

Polícia

Polícia divulga imagem de homem que descumpriu medida protetiva em Manaus

Reyller Monteiro Lima, de 29 anos, é acusado de perseguir e ameaçar a ex-companheira e a ex-sogra.

há 20 minutos

Política

Alfredo Nascimento sai em defesa de Bolsonaro e critica julgamento no STF: “Uma vergonha”

Presidente do PL-AM classificou o processo como injusto e apontou falhas na condução do caso.

há 31 minutos

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos em Nhamundá

Segundo a polícia, a vítima sofria abusos desde os 10 anos.

há 53 minutos