Supermercado é autuado após ser flagrado com ‘gato’ de energia em Manaus

Redação AM POST

A Amazonas Energia identificou nesta sexta-feira (21), um Supermercado, localizado na Zona Leste da Capital, Bairro Tancredo Neves, o estabelecimento estava desviando energia por meio de três fases derivando do ramal de entrada.

No decorrer da fiscalização, foram realizados os procedimentos de Inspeção Técnica, com a constatação do desvio, que estava derivando do bloco de terminais do medidor, após a comprovação, o estabelecimento teve a retirada do desvio de energia. Com isso, a unidade consumidora ficou notificada a regularizar seu padrão.

Destaca-se ainda, que a unidade consumidora tem diversos registros de irregularidades devido o mesmo procedimento ilegal no ano de 2018 a 2022.

A Amazonas Energia ressalta que a prática de ligações clandestinas, desvios e fraudes na medição sobrecarrega os circuitos, afetando o serviço de distribuição para as pessoas que pagam suas contas corretamente, além de ocasionar curtos-circuitos que colocam em risco a vida dos amazonenses.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) considera nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades/fraudes, ou seja, quanto maior a perda em uma região, maior o impacto na tarifa do cliente, e com isso o bom cliente paga pelo furto de quem desvia ou frauda o consumo. As ligações clandestinas no Amazonas são feitas de forma pulverizada, em residências, condomínios, indústria e comércios.

O efetivo combate ao furto de energia somente é possível com o envolvimento de toda a sociedade, inclusive dos governos estaduais e municipais. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime, nos termos do código penal brasileiro, artigos 155 e 171, além de ser passível de penalidades administrativas, pois ninguém está isento de cumprir a Lei.

Denuncie pelo telefone e WhatsApp 0800 701 3001, pelo site amazonasenergia.com ou através do nosso App.