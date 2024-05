Supermercado é autuado pelo Procon-AM por venda de produtos impróprios para consumo em Manaus

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) autuou, nesta sexta-feira (24/05), um supermercado localizado na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, por comercializar produtos alimentícios e de limpeza impróprios para consumo.

A autuação e apreensão dos produtos ocorreu após o recebimento de denúncias feitas através das redes sociais. Durante a inspeção, a equipe do órgão encontrou peixes, linguiça e carnes para hambúrguer, armazenados de forma inadequada, fora do prazo de validade e com embalagens violadas.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, alerta os consumidores sobre a importância de sempre verificar a validade dos produtos e inspecionar possíveis danos nas embalagens. Ele ressalta que supermercados podem ser multados por comercializar produtos que representem riscos à saúde pública.

“Produtos impróprios ao consumo violam o direito à saúde, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, por isso, os consumidores devem estar atentos antes de realizar a compra, verificar a validade, embalagem e se estão com a devida refrigeração”, destacou Fraxe.

Entre os 37 produtos apreendidos estavam lasanhas em caixa, linguiça de carne, empanado de frango e congelados (pizza, hambúrgueres, carnes e peixes), todos foram recolhidos. Segundo o chefe da fiscalização do Procon Estadual, Pedro Malta, o órgão está dedicado a garantir os direitos dos consumidores através das fiscalizações, pois apenas dessa maneira será assegurada a qualidade dos produtos à venda.

“Realizamos o descarte dos itens inadequados e o estabelecimento foi autuado conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nosso objetivo é garantir que os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade que não causem danos à sua saúde”, destaca.

O estabelecimento recebeu auto de infração e tem prazo de até 20 dias úteis para apresentar defesa. Além disso, será instaurado um processo administrativo, com possível aplicação de multa.

Orientação

Para denunciar, a população pode entrar em contato com o Procon-AM pelos canais oficiais da instituição, nos telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou encaminhar a sua demanda pelo correio eletrônico: [email protected].