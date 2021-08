Supermercado é flagrado vendendo produtos vencidos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu produtos de limpeza e alimentícios em um supermercado localizado no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (30/08).

Continua depois da Publicidade

No local, os fiscais recolheram carne vermelha, produtos enlatados e produtos de limpeza como alvejante e outros. Os produtos apreendidos estavam com datas de validade expiradas ou embalagens violadas, em desacordo com o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e, por isso, foram descartados.

“O órgão faz fiscalizações diárias com um cronograma já estabelecido, mas também atende a denúncias específicas, e há, ainda, muitos registros relacionados à venda de produtos em condições inadequadas em supermercados”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

O diretor-presidente assinala ainda a importância do papel dos consumidores em denunciar estabelecimentos que descumprem normas. “Pedimos que os consumidores sigam apresentando essas denúncias. Recebemos informações nas nossas redes sociais, no instagram @procon_amazonas e no Facebook Procon Amazonas, além dos telefones 0800 092 1512 e 3215-4009, e o e-mail [email protected] É importante que esses registros sejam feitos”.