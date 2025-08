Suposta representante de Sérgio Chalub ameaça em áudio ex-funcionários que cobram pagamento e diz que empresário “vai meter a bala”

Notícias de Manaus – O empresário Sérgio Chalub, voltou a ser alvo de denúncias após o vazamento de um áudio com graves ameaças a ex-funcionários de suas empresas. No conteúdo, uma mulher, que seria funcionária de Chalub, afirma que ele estaria disposto a “meter bala” em trabalhadores que cobram pagamentos atrasados.

As ameaças teriam como alvo colaboradores das empresas Madim Diagnósticos, Líder Serviços Médicos e Petro Serviços, todas ligadas a Sérgio Chalub. Os ex-funcionários relatam que, apesar de terem prestado serviços regulares, não receberam salários, sendo pagos apenas com vale-transporte e, em alguns casos, vale-refeição.

O áudio vazado, amplamente compartilhado nas redes sociais, traz trechos de tom intimidador.

“O Max me mandou um áudio dos seguranças que trabalhavam aqui no seu Sérgio dizendo que vai lá na empresa levar mídia e o caralh*. Primeiro que eles têm que procurar o RH, o financeiro para resolver as coisas… Manda eles pararem com a palhaçada que aqui não tem moleque não. Se eles chegarem lá na frente com esse negócio de confusão, seu Sérgio vai meter a bala neles. Pode avisar”, diz a mulher.

Em outro trecho, ela ainda afirma: “Deixa vim aqui no seu Sérgio que eles vão pegar é o deles, e se for lá na empresa vai ser pior, porque ninguém tá devendo merda nenhuma pra eles.”

Ouça áudio:



O caso reacendeu as denúncias envolvendo o empresário, que já teve o nome citado em graves investigações de corrupção na saúde pública do Amazonas. Em 2020, Sérgio Chalub foi indiciado pela CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pelos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e fraude em licitações.

No ano seguinte, em 2021, ele foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Sangria, deflagrada para investigar esquemas de corrupção e favorecimento de grupos empresariais durante a pandemia de Covid-19. A Madim Diagnósticos, de CNPJ 08.219.827/0001-00, chegou a ser alvo direto das apurações.

A reportagem tentou contato com a empresa mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.