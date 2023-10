Supostamente bêbado, motorista de caminhão destrói casa em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo (15), moradores da Rua C, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, viveram momentos de apreensão e desespero ao testemunhar o caminhão destruindo uma residência. Conforme as informações relatadas à Polícia, o motorista estava ingerindo bebida alcoólica com outros vizinhos.

Os moradores contaram que o homem que não teve o nome divulgado, estava desde cedo com os amigos e no momento do incidente, ele teria ido estacionar o veículo pesado em outro lugar, quando perdeu a direção e atingiu o imóvel.

O portão e parte da laje foi totalmente destruído com o impacto da batida. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Ninguém ficou ferido.

Redação AM POST*