Suspeito de assalto persegue vítima e morre após bater carro em Manaus; veja

Notícias de Manaus – Um suspeito de assalto ainda não identificado morreu na madrugada desta quinta-feira (25) após seguir uma suposta vítima, perder o controle do carro em que estava dirigindo e bater no muro de uma casa. O caso foi na rua São José, esquina com 31 de março, bairro da Betânia, zona da capital.

Testemunhas afirmaram que além do condutor que morreu, o carro era ocupado por um homem, uma mulher e uma criança. O homem fugiu com a criança e a mulher foi segurada por moradores da localidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o acidente, uma pessoa chegou ao local e disse que

Uma pessoa chegou ao local do acidente e disse que havia sido perseguida pelo grupo antes de baterem com o carro. O jovem afirmou que o homem estava supostamente sob efeito de drogas e teria o ameaçado com uma faca.

O corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suspeito de assalto persegue vítima e morre após bater carro em Manaus pic.twitter.com/9I7xZLCTSA — AM POST (@portalampost) January 25, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST