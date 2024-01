Suspeito de fraude com rifas, ‘Lucas Picolé’ diz que foi autorizado a realizar sorteios: ‘agora o pai tá de volta’

A defesa contesta as acusações de manipulação e ressalta a presença de informações consideradas inverídicas no processo. O advogado Vilson Benayon enfatizou que a manipulação das rifas, vinculadas aos sorteios da loteria federal, é uma acusação infundada. Ele frisou que o único problema seria a falta de autorização para explorar a loteria federal, caracterizando assim uma contravenção penal, e não um crime.

De acordo com o delegado que comandou as investigações, a organização criminosa da qual os influencers faziam parte, operava um esquema fraudulento de rifas e sistema de premiação sem registro, por meio das redes sociais, e escoando posteriormente os valores, sem fiscalização e controle por parte do Ministério da Economia.

“Eu tive uma notícia boa, meu advogado me ligou e falou que eu posso o voltar com os sorteios, que já é para nós voltar e quebrar tudo meus parceiros. Eu vou mandar para vocês, totalmente de graça, uma moto 0Km”, disse. “Acompanha que agora o pai tá de volta”, completou.

