Suspeito de roubo com refém é preso em Manaus com medicamentos escondidos em geladeira

Notícias policiais – Um homem de 27 anos foi preso na noite deste sábado (2) por envolvimento em um roubo com refém ocorrido em uma residência no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

A ação foi conduzida por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), por volta das 21h, na rua do Bronze, bairro Jorge Teixeira.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o suspeito em uma motocicleta Honda CG 160 Start. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Na abordagem, a equipe confirmou sua participação no assalto, que resultou no roubo de diversas caixas de medicamentos.

Com passagens anteriores por roubo, o homem alegou que apenas emprestou a motocicleta usada no crime. Ele então indicou uma residência no bairro Monte das Oliveiras como o local onde os medicamentos estavam escondidos.

Com a autorização do pai do suspeito, os policiais entraram na casa e encontraram os produtos furtados armazenados dentro da geladeira.

Foram recuperadas 38 caixas de Noripurum, além de medicamentos como amoxilina, ducox, mounjaro e citoneurin. O homem foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde responderá pelos crimes cometidos.