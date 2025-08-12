A notícia que atravessa o Brasil!

Suspeito de roubo em drogaria do bairro Japiim é procurado em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem do homem.

Por Marcia Jornalist

12/08/2025 às 07:17 - Atualizado em 12/08/2025 às 07:51

Notícias de Manaus – No dia 31 de julho, uma drogaria localizada na zona sul de Manaus foi alvo de um roubo, e as câmeras de segurança registraram toda a ação. A delegada Elizabeth de Paula, responsável pelo 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), afirmou que o suspeito, inicialmente vestido com uma camisa azul e um boné bege, intimidou as vítimas, que estavam sentadas no chão durante o crime.

Após o roubo, um entregador do estabelecimento acionou a polícia, que se deslocou rapidamente para o local. Ao perceber a chegada dos agentes, o autor tentou disfarçar-se, vestindo um uniforme de funcionário. “Ele fugiu, se passando por colaborador da drogaria”, explicou a delegada.

A PC-AM solicita a colaboração da população para ajudar na identificação do suspeito. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos números (92) 99331-3336, do disque-denúncia do 3° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, ressaltou Elizabeth de Paula.

A atuação da comunidade é fundamental para a elucidação desse e de outros crimes, contribuindo para a segurança de todos.

 

 

