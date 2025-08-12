Suspeito de roubo em drogaria do bairro Japiim é procurado em Manaus

Notícias de Manaus – No dia 31 de julho, uma drogaria localizada na zona sul de Manaus foi alvo de um roubo, e as câmeras de segurança registraram toda a ação. A delegada Elizabeth de Paula, responsável pelo 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), afirmou que o suspeito, inicialmente vestido com uma camisa azul e um boné bege, intimidou as vítimas, que estavam sentadas no chão durante o crime.

PUBLICIDADE

Após o roubo, um entregador do estabelecimento acionou a polícia, que se deslocou rapidamente para o local. Ao perceber a chegada dos agentes, o autor tentou disfarçar-se, vestindo um uniforme de funcionário. “Ele fugiu, se passando por colaborador da drogaria”, explicou a delegada.

A PC-AM solicita a colaboração da população para ajudar na identificação do suspeito. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos números (92) 99331-3336, do disque-denúncia do 3° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, ressaltou Elizabeth de Paula.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Motorista é preso com 13 kg de drogas na Zona Centro Sul de Manaus

A atuação da comunidade é fundamental para a elucidação desse e de outros crimes, contribuindo para a segurança de todos.