A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Tambaqui fresco será vendido a partir de R$ 10 o quilo neste fim de semana em Manaus; saiba mais

A capital receberá mais uma edição da Feira do Tambaqui com a venda de 9 toneladas do pescado.

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 10:28

Ver resumo

Notícias de Manaus – Manaus recebe neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de setembro, mais uma edição da Feira do Tambaqui, iniciativa que já se tornou referência na promoção da economia sustentável na região amazônica. O evento acontece a partir das 7h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital, e seguirá até o fim do estoque disponível.

PUBLICIDADE

Nesta edição, os manejadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá disponibilizarão 9 toneladas de tambaqui para venda direta ao público. A iniciativa é resultado do esforço de 55 manejadores comunitários, beneficiando diretamente 24 famílias ribeirinhas das comunidades São Francisco do Mangueira e Catiti, que têm no manejo do pescado uma das principais fontes de renda.

Preços acessíveis e qualidade garantida

PUBLICIDADE

O pescado será comercializado a preços que variam conforme o peso, oferecendo opções acessíveis ao consumidor manauara: até 3 quilos – R$ 10/kg; de 3,001 a 5 quilos – R$ 14,50/kg; de 5 a 6,999 quilos – R$ 17/kg;acima de 7 quilos – R$ 20/kg.

De acordo com os organizadores, a expectativa é de que toda a carga seja comercializada rapidamente, dada a alta procura registrada em edições anteriores. Além do preço atrativo, os consumidores têm a garantia de adquirir um produto de origem sustentável e de qualidade comprovada.

PUBLICIDADE

Sustentabilidade e impacto social

O gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS, Edvaldo Corrêa, destacou que a feira representa muito mais que uma oportunidade de compra. Para ele, trata-se de um exemplo de como é possível conciliar geração de renda, preservação ambiental e valorização das comunidades amazônicas.

PUBLICIDADE

“Iniciativas como essa mostram que é possível combinar geração de renda, sustentabilidade e proteção às florestas e às populações que vivem nelas. Todos ganham, desde as famílias que vendem seu produto a um preço justo até os clientes, que adquirem um pescado saudável e sustentável”, afirmou Corrêa.

O modelo de manejo adotado na RDS Mamirauá é reconhecido por promover a exploração responsável dos recursos pesqueiros, evitando a sobrepesca e assegurando a reprodução natural das espécies. Assim, a feira reforça o papel da Amazônia como exemplo de equilíbrio entre conservação e desenvolvimento econômico.

A realização da Feira do Tambaqui é organizada pela Associação dos Produtores do Setor Macopani (APSM), com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e instituições parceiras como Amurman, Ibama, Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e Secretaria de Produção Rural (Sepror). Esses órgãos atuam em áreas-chave como logística, transporte, fiscalização e divulgação, garantindo a segurança e o sucesso do evento.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Mulher e gestora de sucesso, Maria do Carmo cresce e inspira mudança na política do Amazonas

A mensagem de mudança tem conquistado a população e a cada pesquisa de intenção de votos a Professora cresce.

há 7 minutos

Amazonas

Amazonas vai proibir revistas íntimas vexatórias a visitantes de presídios

Lei prevê uso de equipamentos tecnológicos e penaliza abusos de agentes públicos.

há 11 minutos

Brasil

Pedófilo finge ser adolescente, cria perfil em redes sociais e induz crianças a ficarem nuas

Operação “Protetor Virtual” busca coibir crimes cibernéticos e reúne indícios de outras vítimas.

há 45 minutos

Brasil

Defesa de Flordelis alerta risco de morte após princípio de AVC na prisão

Ex-deputada está internada na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, e aguarda transferência para hospital.

há 49 minutos

Amazonas

Prefeito de Benjamin Constant contrata empresa de combustíveis para construir escola de duas salas por R$ 1,1 milhão

Chama a atenção o fato da empresa ter atividade principal registrada na Receita Federal como comércio varejista de combustíveis.

há 59 minutos