Tambaqui fresco será vendido a partir de R$ 10 o quilo neste fim de semana em Manaus; saiba mais

Notícias de Manaus – Manaus recebe neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de setembro, mais uma edição da Feira do Tambaqui, iniciativa que já se tornou referência na promoção da economia sustentável na região amazônica. O evento acontece a partir das 7h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital, e seguirá até o fim do estoque disponível.

Nesta edição, os manejadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá disponibilizarão 9 toneladas de tambaqui para venda direta ao público. A iniciativa é resultado do esforço de 55 manejadores comunitários, beneficiando diretamente 24 famílias ribeirinhas das comunidades São Francisco do Mangueira e Catiti, que têm no manejo do pescado uma das principais fontes de renda.

Preços acessíveis e qualidade garantida

O pescado será comercializado a preços que variam conforme o peso, oferecendo opções acessíveis ao consumidor manauara: até 3 quilos – R$ 10/kg; de 3,001 a 5 quilos – R$ 14,50/kg; de 5 a 6,999 quilos – R$ 17/kg;acima de 7 quilos – R$ 20/kg.

De acordo com os organizadores, a expectativa é de que toda a carga seja comercializada rapidamente, dada a alta procura registrada em edições anteriores. Além do preço atrativo, os consumidores têm a garantia de adquirir um produto de origem sustentável e de qualidade comprovada.

Sustentabilidade e impacto social

O gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS, Edvaldo Corrêa, destacou que a feira representa muito mais que uma oportunidade de compra. Para ele, trata-se de um exemplo de como é possível conciliar geração de renda, preservação ambiental e valorização das comunidades amazônicas.

“Iniciativas como essa mostram que é possível combinar geração de renda, sustentabilidade e proteção às florestas e às populações que vivem nelas. Todos ganham, desde as famílias que vendem seu produto a um preço justo até os clientes, que adquirem um pescado saudável e sustentável”, afirmou Corrêa.

O modelo de manejo adotado na RDS Mamirauá é reconhecido por promover a exploração responsável dos recursos pesqueiros, evitando a sobrepesca e assegurando a reprodução natural das espécies. Assim, a feira reforça o papel da Amazônia como exemplo de equilíbrio entre conservação e desenvolvimento econômico.

A realização da Feira do Tambaqui é organizada pela Associação dos Produtores do Setor Macopani (APSM), com apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e instituições parceiras como Amurman, Ibama, Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e Secretaria de Produção Rural (Sepror). Esses órgãos atuam em áreas-chave como logística, transporte, fiscalização e divulgação, garantindo a segurança e o sucesso do evento.