Tardezinha chega a Manaus com Thiaguinho e Rodriguinho

Thiaguinho chega a Manaus para mais uma edição da turnê Tardezinha. Idealizado pelo cantor, e com patrocínio oficial de Itaipava, o show ocorre no próximo sábado, 12 de agosto, a partir das 15 horas, na Arena da Amazônia. A expectativa é que a edição na capital deve atrair mais de 20 mil pessoas.

O cantor Rodriguinho, ex-Travessos, segundo a imprensa local, deve fazer participação especial no show.

O evento contará com três espaços: Surreal, Tardezinha e Ousadia. Todos os setores incluem bares e espaços instagramáveis. No local, ainda haverá um minipalco e uma roleta de prêmios. No ambiente o público terá a chance de participar de um desafio musical. Os participantes poderão cantar e dançar um trecho da música ‘Delirante’, feita especialmente para o evento Tardezinha Quem cumprir o desafio poderá rodar a roleta e ganhar prêmios exclusivos.

Durante o evento a marca vai oferecer ao público copos personalizados de Ita-Draft e ‘Tardezinha’. Já a cobertura do evento ficará por conta de um time de influenciadores que irão registrar a turnê nas redes sociais de Itaipava

A Tardezinha terá, ao todo, 26 apresentações em 90% dos estados do Brasil e estima impactar 750 mil pessoas fisicamente e mais de 100 milhões de pessoas em todo o ano.

SERVIÇO: TARDEZINHA EM MANAUS

Cerveja oficial: Ita-Draft

Data: 12/08/2023

Horário: abertura dos portões às 15h

Local: Arena da Amazônia, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores, Manaus – AM.

