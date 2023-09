Táxis irregulares são apreendidos durante fiscalização no Centro de Manaus

Nesta quarta-feira, 27 de setembro, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma operação ostensiva com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), para fiscalizar os serviços de táxi no centro da cidade. A ação teve como foco principal garantir a regularidade dos veículos e a segurança dos passageiros.

Durante a operação, os fiscais de transporte montaram uma blitz na avenida 7 de Setembro, em frente ao colégio Dom Pedro II. O resultado foi a apreensão de dois veículos em situação irregular, além da aplicação de seis notificações, sendo três multas relacionadas ao transporte e outras três referentes ao trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presença dos fiscais foi importante não apenas para a fiscalização e aplicação de penalidades, mas também para orientar os permissionários sobre a importância de cumprir todas as determinações impostas pelo poder municipal. O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, destacou que essa operação é mais um esforço da gestão do prefeito David Almeida para promover a ordem e a regularidade dos serviços de transporte na capital amazonense.

“A população exige e é nossa responsabilidade ordenar os modais de transporte na cidade. Estas operações são cotidianas e sempre com o objetivo de oferecer mais segurança e conforto à população”, destacou Castro.

As ações continuam em outras áreas da cidade e a população também pode colaborar com sugestões, pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) 118.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST