TCE-AM devolve mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos com apoio da Prefeitura de Manaus

Notícias de Manaus – As decisões do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) têm gerado resultados concretos para a sociedade, garantindo o retorno de mais de R$ 11,5 milhões aos cofres públicos nos últimos dez anos. O impacto dessas ações é celebrado pelo prefeito de Manaus, que destaca a importância do controle externo para a boa gestão dos recursos públicos.

De 2016 a 2025, o Tribunal determinou o recolhimento de R$ 10,02 milhões em multas e R$ 1,53 milhão por meio de outros mecanismos, incluindo alcances e arrecadações executadas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM). Somente entre janeiro e setembro de 2025, mais de R$ 1,58 milhão já foram recuperados.

“Ao longo de seus 75 anos, o TCE-AM tem reafirmado seu compromisso com a boa gestão pública e com a transparência. Cada decisão reflete o dever constitucional de zelar pelos recursos públicos, garantindo que eles sejam aplicados de forma correta e em benefício da sociedade”, destacou a conselheira-presidente do Tribunal, Yara Amazônia Lins.

Os recursos arrecadados são destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento do Controle Externo (FAECE), que financia atividades de fiscalização e reforça operações do Tribunal no interior do estado. Isso fortalece o acompanhamento das contas públicas e amplia o alcance das inspeções realizadas pelos órgãos técnicos do TCE-AM.

Segundo o diretor do Departamento de Registro e Execução das Decisões (DERED), Casimiro Nonato Sena da Silva, a efetividade das cobranças aumentou com o aprimoramento da estrutura do Tribunal, incluindo parcerias com cartórios, inscrição de débitos em dívida ativa e descontos em folha de servidores multados.

Além da cobrança, o TCE-AM adota uma atuação pedagógica e preventiva, orientando gestores sobre boas práticas na aplicação de recursos públicos e evitando irregularidades. Para a secretária do Tribunal Pleno, Bianca Figliuolo, a Corte busca garantir que o dinheiro público seja utilizado corretamente, promovendo capacitações, emitindo recomendações e mantendo diálogo constante com os gestores.

O prefeito de Manaus ressaltou que a atuação do TCE-AM fortalece a transparência na administração pública, permitindo que os recursos municipais retornem à população de forma eficiente e responsável.