Teatro Amazonas recebe iluminação com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul

Notícias de Manaus– O Teatro Amazonas foi iluminado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (08/05) em solidariedade as vítimas das enchentes que vem ocorrendo no estado gaúcho.

As cores verde, vermelho e amarelo foram refletidas na edificação que representa o principal símbolo cultural e arquitetônico do Amazonas, administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e ficaram acesas até sexta-feira (10/05).

PUBLICIDADE

Outras ações

O Governo do Amazonas anunciou, na terça-feira (07/05) o envio de 30 mil copos de água tratada, produzidas pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), para auxiliar nas ações de ajuda humanitária. Os itens serão levados para o Rio Grande do Sul, por meio da Força Aérea Brasileira (FAB).

Além disso, o governador disponibilizou 15 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, veterinários e dois especialistas em grandes desastres naturais da Defesa Civil. Os profissionais estão à disposição para serem enviados ao estado a qualquer momento, conforme solicitação do governo gaúcho.