Teatro Amazonas tem horário diferenciado para visitação turística no mês de maio

Redação AM POST

O Teatro Amazonas abre as portas para visitação turística nesta terça-feira (18/05), com agendamento virtual e horário diferenciado durante o mês de maio. O equipamento vai funcionar do meio-dia às 17h, por conta das gravações dos Corpos Artísticos para a 23ª edição do Festival Amazonas de Ópera (FAO), a ser realizada de 6 a 20 de junho, com óperas e concertos gravados, recitais transmitidos ao vivo, além de webinars e masterclasses on-line.

O agendamento inicia na segunda-feira (17/05) e deve ser feito pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). As visitas vão acontecer com grupos de até dez pessoas por horário, conforme os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Para agendar uma visita, o público escolhe o horário e informa um número de telefone e o CPF. O Teatro Amazonas adotou todos os procedimentos necessários para evitar o risco de contaminação e garantir a segurança das pessoas.

No local vai ser exigido o uso de máscara, medição da temperatura e distanciamento entre pessoas de 1,5 metro. Também fica proibido o contato físico com elementos dos espaços, como colunas, paredes, vitrines expositoras, esculturas, pinturas, demarcadores, portas e maçanetas.

O equipamento cultural passou pelo processo de sanitização e tem totens de álcool em gel acionados por pedal, em pontos estratégicos. As equipes também foram treinadas para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança e evitar qualquer tipo de aglomeração.

Roteiro – No maior patrimônio histórico do Estado, grupos de dez pessoas vão entrar, a cada 45 minutos, pela porta principal e sair pelo acesso da rua 10 de Julho, para evitar encontros.

O roteiro de visitação inclui o Hall, Salão de Espetáculos, Saleta de Arquitetura e órgão eletrônico, maquete de Lego do Teatro Amazonas, Salão Nobre e varanda frontal, sala de exposição e camarim de época. Cada etapa tem entre três a cinco minutos, com exceção do Salão de Espetáculos, com tempo previsto de nove minutos.

Com informações da assessoria de imprensa