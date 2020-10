“Temos que ser uma grande potência em biotecnologia”, defende Arthur Neto em fórum global sobre Amazônia

Redação AM POST

“Se eu fosse presidente do Brasil, trataria de conviver muito bem com o mundo, fazendo uma governança correta e rígida da Amazônia e não provocando o confronto. Nós temos de governar de maneira sustentável, nos tornar uma grande potência de biotecnologia”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nesta terça-feira, 20/10, no fórum virtual global Daring Cities, promovido pelo Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), e pela cidade de Bonn (Alemanha).

“O maior banco genético está em nossas mãos. A boa governança sobre a Amazônia pode se tornar uma aliada estratégia na relação internacional”, destacou o prefeito, que foi convidado a apresentar um painel sobre a perspectiva dos governos locais na promoção da cooperação entre as cidades da região e, também, sobre os desafios para promover uma economia inclusiva de baixo carbono e desenvolvimento urbano por meio de políticas públicas locais.

Arthur Virgílio disse que busca tratar sobre o tema do ponto de vista macro e que a política ambiental e o desenvolvimento econômico da Amazônia deve estar na cabeça de qualquer governante. “Devemos mostrar ao mundo que temos compromissos de desenvolver a região, de proteger as populações indígenas e as populações tradicionais da floresta, que temos compromisso claro com o desenvolvimento, que temos possibilidades enormes de ganhar peso, garantir para parceiros internacionais boa renda, com a floresta em pé”, destacou.

O prefeito de Manaus usou um estudo dos cientistas Ismael Nobre e Carlos Nobre, especialistas em Amazônia e em clima, respectivamente, para exemplificar o valor econômico de se manter a floresta em pé. O estudo mostra os ganhos em dólares por hectare da produção da agroindústria em contrapartida com os valores, também em dólares, da exploração de óleos, essências e frutos naturais na produção de produtos para perfumes, amêndoas e frutos regionais. “A lucratividade com esses produtos é de até cinco vezes mais do que com a agroindústria e com a floresta em pé”, mencionou.

O prefeito voltou a defender a parceria ciência e conhecimento dos povos da floresta para chegar a uma posição privilegiada diante do mundo, como uma potência de biotecnologia. “Nós temos que enfrentar o aquecimento global, mantermos o respeito pelo Brasil. Temos que merecer isso”, afirmou o prefeito.

Ele também fez um breve balanço das ações ambientais de recuperação paisagística e expansão das áreas de proteção ambiental em Manaus e das ações para incluir a cidade na quarta Revolução Industrial e na economia 4.0, destacando a criação do “Casarão da Inovação Cassina”, voltado para o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica.

Em sua participação final, Arthur reforçou a importância do debate pelo desenvolvimento, com o olhar sempre atento à sustentabilidade. “Quanto mais engrossarmos o debate melhor, para levarmos a uma nova concepção de desenvolvimento, que não seja esse que não é sustentável, que acarreta muitos problemas para as pessoas, acarreta pobreza e destruição. O mundo quer saber de efetivas definições contra o agronegócio e o garimpo na Amazônia. É uma honra ter participado desse debate, porque aprendi muito”, ressaltou.

O fórum

Iniciado no último dia 7 e previsto para encerrar no dia 28, o encontro virtual reúne as agendas de resiliência, mitigação e ação climática, para fornecer uma resposta coesa e integrada à atual crise climática, discutindo as ações rumo à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26) e reconhecendo cidades ou regiões de todo o mundo, que assumiram o compromisso com a agenda climática. Com temas pontuais divididos por área, o Iclei América do Sul promove três eventos durante o Daring Cities, sendo um deles sobre a Amazônia.

O evento tem como intuito capacitar líderes urbanos – prefeitos, vereadores, secretários, pesquisadores e outros – para enfrentar a crise climática, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19.

Rodrigo de Oliveira Perpétuo, que é secretário-executivo do Iclei América do Sul, destacou que o grande desafio do encontro é trabalhar o déficit que as grandes e médias cidades amazônicas têm em relação à infraestrutura e geração de emprego, em consonância com a biodiversidade e as questões ambientais. “Eu tenho certeza que com as lideranças que temos e os parceiros que temos, chegaremos ao final do ano que vem com instrumentos concretos e uma coalização muito robusta, para apresentar aos prefeitos a solução e propostas de desenvolvimento sustentável”, afirmou.

