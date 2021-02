Tempo de permanência no Zona Azul é ampliado durante realização do Enem em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Para garantir mais comodidade aos candidatos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecem nesta terça (23) e quarta-feira (24), o prefeito David Almeida determinou a ampliação do tempo de permanência de veículos no estacionamento Zona Azul, de 3 para 6 horas na mesma vaga. O decreto, que determina a medida, foi assinado pelo prefeito interino Marcos Rotta, nesta terça-feira (23).

“A prefeitura está comprometida em garantir um exame tranquilo e seguro para os candidatos. Na segunda-feira, o prefeito David Almeida suspendeu o funcionamento das atividades escolares nas unidades educacionais do município, por causa da situação que a capital enfrenta com a pandemia. Ampliar o tempo de permanência do Zona Azul com certeza vai garantir uma prova mais tranquila para todos”, afirmou Marcos Rotta.

De acordo com o decreto, cabe à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), em conjunto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), organizar, gerenciar e fiscalizar o acompanhamento do cumprimento do decreto por parte da empresa prestadora do serviço.

“Nosso compromisso é garantir que nenhum candidato seja prejudicado por qualquer tipo de dificuldade relativa a vagas de estacionamento nas áreas onde o Zona Azul funciona, na área central de Manaus”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Medidas

Devido a realização das provas do Enem, o prefeito de Manaus, David Almeida, suspendeu por meio de decreto, na segunda-feira (22), o funcionamento das atividades escolares nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nesta terça (23) e quarta-feira (24).

O prefeito considerou a situação de emergência de Manaus, que ainda demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus na capital.

*Com informação da Assessoria de Imprensa