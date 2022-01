Temporada Internacional de Cruzeiros em Manaus segue em análise

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Temporada Internacional de Navios Cruzeiros na capital amazonense segue em análise pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). De acordo com a diretora de turismo do órgão, Oreni Braga, no país, a temporada de transatlânticos é dividida entre “Temporada Nacional de Navios Cruzeiros” e “Temporada Internacional de Navios Cruzeiros”, mas que Manaus não é uma das cidades contempladas como roteiro turístico da nacional, embora já tenha ocorrido manifesto para que o Estado seja inserido na agenda.

Continua depois da Publicidade

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, conta que por orientação do prefeito David Almeida, e em razão da terceira onda de Covid-19, a temporada de cruzeiros na cidade deve seguir sob análise.

“Estamos agindo com toda a precaução e cuidado, conforme determinação do prefeito David Almeida. Nossa cidade está passando novamente por um momento delicado na área da saúde, por conta do aumento considerável de casos de Covid-19 e síndromes gripais. E a temporada de navios internacionais não foi autorizada a começar, até que se resolva a questão do retorno ou cancelamento definitivo da temporada de navios cruzeiros no Brasil pelos órgãos governamentais” enfatizou Oliveira.

A Temporada Internacional de Navios Cruzeiros 2021/2022 prevista para acontecer na cidade, contemplava 24 navios em um fluxo com mais de 30 mil turistas estrangeiros, que injetariam cerca de R$ 40 milhões em seis meses. Com o avanço da Covid-19 na capital amazonense, reduziu-se para 11 navios e depois para seis. Na última segunda-feira, 17/1, o navio Silver Moon, com previsão de chegada no dia 1º/3, cancelou a vinda a Manaus, com mil turistas, entre passageiros e tripulantes.

Continua depois da Publicidade

A Temporada Nacional de Cruzeiros foi autorizada pelo governo federal, mas, recentemente, foi suspensa voluntariamente pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros até o dia 4/2, diante do elevado índice de contaminação pela Covid-19. A Casa Civil do governo federal decidiu abrir diálogo com os municípios que recebem esses navios nacionais, por conta da relevância na geração de emprego e renda. Porém, até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recomenda a retomada”, explicou a diretora Oreni Braga.

Listagem dos navios cruzeiros internacionais:

Continua depois da Publicidade

5 de março – Volendam

8 de março – MS Marina

9 de abril – Seabourn Quest

11 de abril – Silver Wind

30 de abril- Seven Seas Navigator

* Com informações da assessoria de imprensa