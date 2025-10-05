Temporal danifica Base Aérea de Manaus durante evento “Domingo Aéreo”; Veja

Notícias de Manaus – Parte da estrutura da Base Aérea de Manaus (BAMN) foi danificada na manhã deste domingo (5), quando um forte temporal atingiu a região durante o evento “Domingo Aéreo”, que reúne anualmente visitantes para conhecer aeronaves e participar de atividades culturais.

Telhas do pátio operacional foram arrancadas pelas rajadas de vento, assustando o público presente próximo às aeronaves expostas.

Vídeos registrados por participantes mostram o momento em que o temporal provoca a queda das telhas, mas, apesar da situação, não houve feridos.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR), informou que as equipes de saúde e apoio, compostas por mais de 500 militares treinados para emergências, atuaram rapidamente para garantir a segurança dos visitantes, que foram direcionados a locais seguros.

O “Domingo Aéreo” é conhecido também como “Portões Abertos” e oferece ao público a exposição de aeronaves da FAB, como o C-105 Amazonas, C-97 Brasília, C-98 Grand Caravan e o helicóptero H-60 Black Hawk.

Além disso, o evento conta com serviços gratuitos, apresentações culturais e atividades infantis. Mesmo com o incidente, a programação segue até às 17h, sem maiores intercorrências.