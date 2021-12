Temporal em Manaus gerou mais de 66 ocorrências que atingiram diretamente 103 famílias, diz Defesa Civil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Desde o início da manhã desta segunda-feira, 27/12, a Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), está atuando em Estágio de Atenção nas ocorrências registradas nos diversos pontos da cidade, devido às fortes chuvas. As ações estão acontecendo de forma coordenada e colaborativa entre órgãos como a Casa Militar e a Defesa Civil do município, além do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências impactaram o município, afetando a rotina de parte da população. De acordo com a Defesa Civil, no momento, núcleos de chuva atuam em toda a cidade, com mais de 66 ocorrências que atingiram diretamente 103 famílias, registradas por meio do 199, até as 16h desta segunda-feira.

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou desde cedo as operações, diretamente da sala de monitoramento. “Depois de um grande temporal e uma chuva forte, com rajadas de ventos fortes e muitos prejuízos para a cidade, estamos conseguindo atuar de forma rápida, dando soluções rápidas, com as equipes acompanhando in loco as ocorrências registradas, não só da Defesa Civil, mas também do trânsito e transporte. Tudo isso aqui do CCC, para minimizar os efeitos desse grande temporal”, disse Almeida.

Devido ao temporal com chuva e ventos fortes, foram registrados 15 desabamentos, 12 deslizamentos de barrancos, 15 destelhamentos de casas, 16 tombamentos de árvores, entre outras ocorrências.

“Nossas equipes estão em campo fazendo a análise dos riscos e encaminhando aos órgãos competentes, para que possamos dar o melhor atendimento”, enfatizou o chefe de Divisão de Resposta da Defesa Civil, José Mendes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a velocidade do vento, nesta manhã, teve picos de 80 km/h, e ainda, mais de 26 milímetros de águas acumuladas.

Para as próximas horas, há previsão de chuva moderada, e a Prefeitura de Manaus pede atenção redobrada dos condutores de veículos. De acordo com o IMMU, 16 semáforos estão desligados devido à falta de energia elétrica, em diversos pontos da cidade. Segundo o supervisor do Centro de Controle Operacional do instituto, José Roberto Veloso, mais de 130 agentes estão, desde as primeiras horas da manhã, garantindo a fluidez da mobilidade urbana.

“As fortes chuvas desde o início da manhã geraram vários transtornos na cidade. Destacamos mais de 130 agentes para garantir a fluidez do trânsito, que teve pela manhã um total de três acidentes, sendo dois com danos materiais e um com vítima lesionada. A circulação de carros foi afetada em vários bairros devido ao tombamento de árvores, que quebraram fios e cabos, impedindo o tráfego de veículos”, destaca.

Com as chuvas mais moderadas no início da noite, o CCC passará a operar em Estágio de Mobilização.

“Esse estágio é o segundo nível, em uma escala de cinco, que foi criado e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade e que há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva ou outros fatores. Depois que as chuvas ficam mais leves, os riscos de desabamento continuam e é por isso que o CCC funciona 24 horas, nos sete dias da semana, para garantir que a população, independentemente do horário, do dia ou da situação climática, tenha suas crises solucionadas”, relata Sandro Diz, superintendente do Centro de Cooperação da Cidade.

A Prefeitura de Manaus orienta que as pessoas afetadas pelas chuvas entrem em contato com a Central de Atendimento 199 e acione o órgão, para que técnicos possam ir ao local do sinistro e realizar o atendimento.