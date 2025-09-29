A notícia que atravessa o Brasil!

Temporal surpreende moradores de Manaus nesta segunda (29)

Chuva intensa acompanhada de ventania e trovões contraria o padrão climático do verão amazônico.

Por Marcia Jornalist

29/09/2025 às 07:08 - Atualizado em 29/09/2025 às 07:15

(Foto: Divulgação)

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira (29), Manaus foi surpreendida por uma forte chuva acompanhada de ventania e trovões.

O temporal chamou a atenção da população por ocorrer em pleno mês de setembro, período tradicionalmente marcado pelo calor intenso, escassez de chuvas e pelo fenômeno da descida dos rios amazônicos.

No momento da chuva, a temperatura registrada foi de 24 graus, considerada baixa para os padrões da capital nesta época do ano.

O evento climático inusitado causou transtornos em diferentes zonas da cidade. Ruas ficaram alagadas em pontos críticos, motoristas tiveram dificuldades para trafegar e pedestres buscaram abrigo diante da intensidade da água e das rajadas de vento.

De acordo com especialistas, episódios como este, embora raros, podem estar relacionados a mudanças no regime de chuvas e alterações atmosféricas que afetam a região amazônica.

O fenômeno contrasta com o esperado para esta época do ano, quando as temperaturas elevadas e a baixa umidade do ar predominam.

LEIA MAIS: Homem rouba hidrômetro em Manaus e deixa conjunto sem água

Para muitos manauaras, o susto serviu como alerta. Em um período em que se espera calor extremo e seca, a intensidade da chuva reforça a necessidade de acompanhar os boletins meteorológicos e de discutir os impactos das mudanças climáticas na Amazônia.

As autoridades municipais orientam a população a evitar áreas alagadas, manter atenção redobrada no trânsito e acionar a Defesa Civil em casos de emergências.

As autoridades municipais orientam a população a evitar áreas alagadas, manter atenção redobrada no trânsito e acionar a Defesa Civil em casos de emergências.

