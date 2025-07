Tentativa de ultrapassagem termina em acidente com feridos na Avenida das Torres em Manaus

Notícias de Manaus – Uma colisão entre duas motocicletas deixou uma mulher ferida na tarde desta quarta-feira (23/7), na Avenida das Torres, no bairro Águas Claras, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem malsucedida, agravando ainda mais o trânsito já lento na região devido à presença de um caminhão parado nas proximidades.

De acordo com testemunhas, a situação começou quando um motociclista, que trafegava sozinho, tentou ultrapassar outra moto onde estavam três ocupantes: um homem, uma mulher e uma criança. A manobra acabou provocando a queda de todos os envolvidos. O homem, a criança e o motociclista que tentou a ultrapassagem sofreram apenas ferimentos leves e foram atendidos no local.

A mulher, no entanto, que estava na garupa junto com a criança, precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada consciente ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde passou por exames para avaliar a gravidade das lesões.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar o trânsito, que ficou ainda mais congestionado após o acidente. Equipes da perícia técnica também foram acionadas para investigar as circunstâncias da colisão. Durante a ação, foi iniciada uma vistoria no caminhão estacionado na via, que pode ter contribuído para dificultar a visibilidade e o fluxo no trecho.