Terminais e garagens de ônibus são sanitizados em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou a limpeza nos terminais e empresas de ônibus da cidade, em uma ação conjunta entre o IMMU e a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Nesta segunda-feira, 17/1, foram sanitizados o Terminal de Integração 4 (T4), no São José, zona Leste, e a empresa do sistema de transporte urbano, Vega Transportes, zona Oeste.

“Nós estamos seguindo o cronograma elaborado pelo prefeito David Almeida, para que sejam realizadas a limpeza e a sanitização, tanto dos ônibus dentro das garagens, como também nos terminais. Todos os dias, a partir das 22h, seguimos com nossas equipes em conjunto com a Semulsp em direção às plataformas e os terminais de integração”, explicou Ednaldo Castro, diretor de Transportes do IMMU.

Os trabalhos tiveram início no último sábado, 15, e desde então já foram higienizados o T3 e o T4, onde diariamente circulam passageiros das zonas Norte e Leste, respectivamente, que necessitam seguir para o Centro ou fazer o itinerário de deslocamento entre os bairros dessas zonas. Já as empresas que compõem o sistema de transporte público estão seguindo o cronograma montado pela prefeitura.

O serviço é concentrado nas plataformas e vias de circulação, bancos e locais que recebem contatos mais próximos dos usuários. A medida busca preservar a saúde dos usuários do sistema, atendendo aos protocolos e recomendações sanitárias, para evitar a propagação da Covid-19.

“Essa limpeza é um bem para todos. No que se refere à saúde, constantemente esses terminais devem ser lavados. A população também deve fazer sua parte, se prevenindo com máscaras e usando álcool em gel”, disse Willian Souza, operador de linha.

* Com informações da assessoria de imprensa