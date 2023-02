Terminal 2 passa por vistoria para início de reforma em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai reformar o Terminal 2, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade. Na segunda-feira, 20/2, o diretor-presidente do órgão, Paulo Henrique Martins, acompanhado do diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes e da chefe da Divisão de Engenharia de Transportes, Leida Sicsú, fizeram uma visita técnica ao local, percorrendo todo o espaço para avaliar as necessidades mais urgentes de obras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o presidente do IMMU, é determinação do prefeito David Almeida que seja feita uma manutenção geral no espaço. “Estamos aqui, nesse feriado de Carnaval, dia de muita chuva, para ver as condições do T2. Vamos fazer uma manutenção geral com troca de telhas, pintura e melhoria de banheiros e alguns outros espaços, para que a população tenha mais conforto. O prefeito pediu urgência e agora em março devemos começar a reforma dos principais pontos onde existe essa necessidade”, disse Paulo Henrique.

A visita foi feita estrategicamente em um dia de chuva, para que a equipe pudesse verificar pessoalmente as demandas. Telhado, fachada, toda a pintura e banheiros são as áreas que precisam de reparos mais urgentes.

O projeto também contempla a posterior implantação de um novo sistema eletrônico com o controle do horário dos ônibus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uarodi Guedes destacou os serviços a serem feitos no terminal. “A visita técnica no Terminal 2 foi realizada para identificar quais os reparos necessários para melhoria da estrutura do terminal. A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, está programando os reparos e manutenção no Terminal da Cachoeirinha a partir de março. Os serviços devem contemplar conserto da cobertura e substituição de telhas, pintura, melhoria da iluminação, reparo em banheiros e nova sinalização viária”, salientou o diretor.