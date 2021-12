Terminal 6 é desativado por tempo indeterminado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou aos usuários do transporte coletivo do conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, na zona Norte, que o terminal na avenida da União será temporariamente desativado, a partir desta quarta-feira, 29/12, para que sejam feitos serviços de recapeamento nas ruas próximas, visando melhor circulação dos ônibus.

As linhas 356, 358, 028, 041 e 044 sairão provisoriamente do Terminal 6, também no conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, e seguirão as rotas normais. Neste período, uma linha alimentadora irá até um ponto da avenida da União para atender os passageiros, que não terão nenhum prejuízo e continuarão pagando somente uma passagem.

Assim que os trabalhos de recapeamento, realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), estejam concluídos, a operação volta ao normal, saindo do terminal da avenida da União.

Para dúvidas ou sugestões, o IMMU disponibiliza o Disque Transporte 118 e 3632-2784, de segunda a sexta, de 8h às 14h.