Terminal 6 é inaugurado na zona norte de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou neste sábado, 26/12, às 11h30, o Terminal de Integração 6, o T6, no bairro Lago Azul, zona Norte, e mais duas novas estações de transferências de passageiros, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. O T6 terá o nome de Helso Ribeiro do Carmo, já a estação Arena (E2) receberá o nome do engenheiro Francisco José da Costa e a estação Santos Dumont (E3) ganhará o nome de Wilson Wolter Filho.

As novas estações são semelhantes às duas que foram entreguem no bairro São Jorge e Parque das Nações, com embarque controlado eletronicamente, portas automáticas, plataformas, piso em asfalto rígido para garantir maior durabilidade e aguentar o fluxo de ônibus. A estação Arena está localizada na avenida Constantino Nery e a estação Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, e ambas, junto ao T6, fazem parte do pacote de melhorias para a mobilidade urbana e comodidade para quem utiliza o transporte coletivo.

Conforme a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a estimativa é que cerca de 700 mil passageiros utilizem o terminal diariamente. O custo da obra foi de R$ 16 milhões.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) informou que os ônibus devem começar a operar dentro do terminal a partir de terça-feira. Inicialmente, serão 14 linhas operando no local.

“Hoje inauguro uma importante obra para a mobilidade urbana, que é o Terminal de Integração Helso do Carmo Ribeiro, o T6, no bairro Lago Azul. Os usuários do transporte coletivo que antes precisavam se deslocar até o centro da cidade, agora contam com uma enorme estrutura para atendê-los próximo a suas moradias. O T6 também homenageia Helso, irmão de meu pai, um homem de importância imensurável para a história do nosso Estado e um símbolo da luta contra o regime ditatorial que assolou o Brasil”, disse o prefeito.