Terminal 6 será entregue na próxima semana em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus entrega mais uma grande obra de mobilidade urbana, aos usuários do transporte público da capital amazonense, no dia 1º de setembro. Os moradores da zona Norte serão beneficiados com o início das operações do Terminal de Integração 6 (T6), no bairro Lago Azul. O local funcionará com nove linhas alimentadoras e três no formato “troncal”, que o ligará a todas as zonas da cidade, por meio de outros terminais.

A nova estrutura dará maior mobilidade para quem vai ou vem do Centro, diminuindo o tempo de viagem nos coletivos. Fiscais de transporte do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão no T6 para esclarecer dúvidas dos passageiros e orientar quanto às linhas de ônibus que atendem o local, e as alternativas para chegar a outras regiões da capital.

Linhas

O T6 terá sete linhas alimentadoras que ligará bairros adjacentes: A027 – Conjunto João Paulo / Ramal do Acará / T6; A028 – Conjunto Viver Melhor / T6; A029 – T6 / Lago Azul / União da Vitória; A038 – T6 / Lago Azul /Comunidade 23 de Setembro.

Outras três linhas passarão a operar como alimentadoras: A302 – T6/ Ponte Bolívia / Fazenda Esperança; A305 – T6 / Ponte Bolívia / Km-30 / Km-41; A321 – Comunidade São João / Comunidade Ismail Aziz / T6.

Duas linhas que já atendem o conjunto Viver Melhor também irão atender o T6: 041 – Conjunto Viver Melhor / Nova Cidade / T4 e 044 – Conjunto Viver Melhor / Shopping Via Norte / T4.

Outras opções para deslocamento ao Centro e outros terminais são as linhas 356 – T6 / Avenida Torquato Tapajós / E4-E3-E2-E1 / T1 / Centro; 357 – T6/ Avenida das Torres / T3 / E4-E3 / Djalma Batista / T1 / Centro; 358 Conjunto Viver Melhor / T2 / Cachoeirinha.

O IMMU ressalta que as linhas 356, 357 e 358 passarão a iniciar as viagens a partir do T6. Os usuários que queiram se deslocar do T6 ao Terminal 3 (T3), no bairro Cidade Nova, zona Norte, terão como opção a linha 357.

O deslocamento até o Terminal 2 (T2), no bairro Cachoeirinha, zona Sul, pode ser feito pela linha 358. Os passageiros que tiverem como destino o T1, na Constantino Nery, podem embarcar no T6, nas linhas 356 e 357. Quem quiser se deslocar ao Terminal 4 (T4), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, terá como opções as linhas 041 e 044.

Confira os itinerários das linhas alimentadoras que irão operar no T6:

A027

Ida: Terminal do Conjunto João Paulo 2, rua Cônego José Monteiro de Noronha, rua Ruy Adriano Jorge, avenida Dom Jackson Damasceno, avenida 7 de Maio, rua 25, avenida Pastor Alcebíades Pereira Vasconcelos, avenida Monsenhor Amâncio de Miranda, rua Pastor Júlio Dantas, ramal do Acará, T6.

Volta: T6, ramal do Acará, rua Pastor Júlio Dantas, avenida Monsenhor Amâncio de Miranda, avenida Pastor Alcebíades Pereira Vasconcelos, rua 25, avenida 7 de Maio, avenida Dom Jackson Damasceno, terminal do conjunto João Paulo 2.

A028

Ida: Terminal do Viver Melhor, avenida da União, rua Cabreúva, rua Ágata Azul, avenida Comendador José Cruz, ramal do Acará, T6.

Volta: T6, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, rua Ágata Azul, rua Cabreúva, avenida da União, terminal do Viver Melhor.

029

Ida: T6, avenida Governador José Lindoso, avenida 7 de Maio, rua Ayres da Cruz, rua Matupiris, avenida Santa Tereza D’Ávila, avenida Torquato Tapajós, avenida Acácia Negra (Retorno).

Volta: Avenida Torquato Tapajós, avenida Peixe Cavalo (Retorno), avenida Torquato Tapajós, avenida Santa Tereza D’Ávila, rua Matupiris, rua Ayres da Cruz, avenida 7 de Maio, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José , T6 do Viver Melhor.

038

Ida: T6, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, avenida Torquato Tapajós, avenida Acácia Negra (Retorno), avenida Torquato Tapajós, avenida dos Guaranás (Retorno).

Volta: Avenida Torquato Tapajós, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, ramal do Acará, T6.

A302

Ida: T6, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, avenida Torquato Tapajós, avenida Paulo Graça, BR-174, rua Cláudio Mesquita, Fazenda Esperança.

Volta: Fazenda Esperança, rua Cláudio Mesquita, BR-174, avenida Paulo Graça, avenida Torquato Tapajós, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, ramal do Acará, T6.

A305

Ida: T6, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, avenida Torquato Tapajós, avenida Paulo Graça, BR-174, Km 30, Km 41.

Volta: Km 41, Km 30, BR-174, avenida Paulo Graça, avenida Torquato Tapajós, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, ramal do Acará, T6.

A321

Ida: Avenida Lírio do Amazonas, avenida Professor Paulo Graça, rua do Luso, rua Imbu, rua Jequitibá, rua Jaca, rua do Luso, avenida Torquato Tapajós, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, ramal do Acará, T6.

Volta: T6, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, avenida Torquato Tapajós, avenida Paulo Graça, rua do Luso, rua Jaca, rua Jequitibá, rua Imbu, rua do Luso, avenida Professor Paulo Graça, avenida Lírio do Amazonas.