Terminal da Matriz é liberado para tráfego de ônibus no Centro de Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), liberou na tarde desta segunda-feira, 12/7, a circulação dos ônibus do sistema de transporte urbano, no terminal central da Matriz, localizado no Centro. A liberação ocorreu após técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) avaliarem a situação e realizarem serviço de tapa-buracos no local afetado pelas alagações do rio Negro.

O terminal estava interditado desde o dia 1° de junho, quando foi constatado que os ônibus não estavam mais conseguindo transitar na rua Marquês de Santa Cruz e na avenida Floriano Peixoto, por conta da subida das águas do rio Negro.

“Foi uma determinação do prefeito David Almeida, que o monitoramento da área central fosse diário. E agora com a descida das águas, a equipe da Seminf vistoriou o local e verificou que a via poderia ser liberada devido a descida das águas. A prefeitura fez o recapeamento da via e decidimos liberar para o tráfego dos ônibus”, disse Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Com a liberação, cerca de 80 linhas e 488 ônibus voltam a transitar pelo terminal central. Os veículos vão acessar a rua Marquês de Santa Cruz, depois Floriano Peixoto e seguem pela avenida Getúlio Vargas ou 7 de setembro.

Ainda de acordo com Paulo Henrique, a Marquês de Santa Cruz e Floriano Peixoto, vão começar a receber novo asfalto para ter o reforço na malha viária.

“O prefeito determinou que as duas vias sejam recapeadas totalmente. Vamos dar o apoio necessário para que sejam revitalizadas e com isso possamos ter um trânsito melhor e com segurança”, informou.

Interdição

O IMMU informa aos motoristas que a avenida 7 de Setembro continua com o sentido de trânsito invertido para os carros pequenos até quarta-feira, 14/7.

Os pontos de ônibus temporários que foram montados pelo órgão de trânsito ao lado da Catedral Metropolitana de Manaus e na praça Heliodoro Balbi foram desativados e os usuários orientados pelos fiscais de transportes a acessaram o terminal da Matriz.

Cerca de 60 agentes de trânsito e fiscais de transportes darão apoio até que toda a mudança seja realizada pelo IMMU e as vias da área central estejam em condições normais de tráfego.