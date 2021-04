TIM recruta empresas para parceria em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Para proporcionar uma melhor experiência de navegação e conectividade aos seus clientes de Manaus e gerar novas contratações, a TIM Brasil está em busca de novos parceiros para comercializar planos da TIM Live, sua ultra banda larga fixa via fibra óptica. “Temos um grande mercado a ser explorado em Manaus e a TIM Live está investindo na expansão da sua cobertura na cidade, com novas entregas já no primeiro trimestre de 2021”, destaca Antonio Carlos Barbosa, Gerente de Vendas para o Mercado Residencial TIM Live.

Com o avanço da pandemia e o distanciamento social reforçou a importância da conectividade. “A TIM Live garante a melhor experiência de navegação. Nossos clientes podem trabalhar em home office, com uma internet que não trava”, finaliza Barbosa. Os empresários interessados em se tornar parceiros da TIM no Amazonas, e que já tenham estrutura física e equipe de vendas, podem entrar em contato pelo e -mail: [email protected]

* Com informações da assessoria de imprensa