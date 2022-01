Titular da Semasc testa positivo para Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, testou positivo para Covid-19, em teste realizado na manhã desta quarta-feira, 19/1.

A secretária está com sintomas leves e vai seguir as recomendações médicas de repouso e trabalho em home-office, prosseguindo suas atividades de forma remota. A secretária da Semasc está com o esquema vacinal completo, com a terceira dose do imunizante aplicado em dezembro do ano passado.

Além de Jane Mara, nos últimos dias, outros secretários da Prefeitura de Manaus também testaram positivo para a doença como Israel Conte, Shádia Fraxe e Sába Reis.