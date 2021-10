Titular da Semed, Pauderney Avelino, destaca valorização dos professores e benefícios que os profissionais receberão em sua gestão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O secretário municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, falou em entrevista ao AM POST nesta sexta-feira (15), dia do professor, sobre benefícios que os profissionais da educação receberão em sua gestão.

“Valorizar o professor é fazer o pagamento da data base, como nós fizemos, fazer a progressão funcional como nós estamos fazendo, pagando salários retroativos. Tudo isso mostra o carinho e dedicação que nós temos para como os nossos profissionais da educação”, disse.

“Esse realinhamento salarial significa trazer as perdas da inflação de 2019 e 2020 e com essas perdas nós estamos repondo no salário do professor 11,13% a mais a partir do mês de novembro, mas também estamos pagando o realinhamento com um retroativo, de uma vez só, também nos mês de novembro, desse valor que representa algo como R$3 mil para os professores”, completou.

Pauderney Avelino também agradeceu a categoria pelo esforço durante o período de pandemia. “Eu quero mandar a minha mensagem de reconhecimento para os professores no seu dia que vem com uma palavra de agradecimento em virtude do enfrentamento que os professores estão fazendo nesta pandemia, para que possamos fazer chegar uma educação de qualidade para nossos alunos”

Para o secretário, a sua gestão a frente da Semed tem sido altamente positiva devido o trabalho de recuperação da estrutura da Secretaria de Educação. “Saiu da água para o vinho”, afirmou.

“Estamos recuperando a autoestima dos servidores e trabalhando incessantemente para dar melhores condições tanto para os professores quanto para os alunos assistirem as aulas”, explicou o gestor.