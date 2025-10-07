Titular da SSP-AM alerta shoppings de Manaus: “Se não se integram conosco, estão colocando a população em risco”

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Coronel Marcus Vinicius fez um alerta público nesta terça-feira (7) sobre a falta de integração dos grandes shoppings centers do estado com o sistema de monitoramento e segurança da pasta. Segundo ele, a ausência dessa cooperação representa um risco direto à segurança de frequentadores e trabalhadores desses estabelecimentos.

PUBLICIDADE

“Shoppings são ambientes privados, mas de grande circulação de pessoas. Se não se integram conosco, estão deixando a população em risco dentro daquele ambiente”, afirmou o secretário.

Notícias de Manaus – O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Coronel Marcus Vinicius, fez um alerta público nesta terça-feira (7) sobre a falta de integração dos grandes shoppings centers do estado com o sistema de monitoramento e segurança da pasta. Segundo ele, a ausência dessa cooperação representa um risco direto à segurança de frequentadores e trabalhadores desses estabelecimentos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Fonte Boa é alvo de denúncia do MP e pode ter bens bloqueados por descumprir decisão judicial

“Shoppings são ambientes privados, mas de grande circulação de pessoas. Se não se integram conosco, estão deixando a população em risco dentro daquele ambiente”, afirmou o secretário.

De acordo com o titular da SSP, a secretaria mantém diálogo constante com os principais centros comerciais de Manaus e do interior, mas ainda enfrenta resistência na adesão ao sistema integrado de segurança. “Nós já viemos conversando há bastante tempo com os shoppings, principalmente os grandes, que têm um risco maior de sinistro, e até agora estamos tendo dificuldade da presença deles”, destacou.

PUBLICIDADE

O secretário também ressaltou que a responsabilidade pela segurança em ambientes privados é, inicialmente, dos próprios empreendimentos, mas reforçou que o governo estadual está pronto para cooperar. “Todas as vezes que acontece algo em um shopping, tentam colocar a responsabilidade no sistema público de segurança. Ali é um ambiente privado, e nós não podemos entrar livremente. Mesmo assim, estamos prontos a integrar, chamamos várias vezes, mas até agora não houve avanço”, completou.

Nos últimos meses, a SSP-AM registrou um aumento nas ocorrências em shoppings da capital, o que motivou o novo apelo da pasta. O secretário classificou a situação como “corriqueira” e fez um chamamento direto aos administradores desses centros comerciais.

“Faço aqui um chamamento de responsabilidade. Precisamos da integração dos shoppings conosco. A população que frequenta esses locais precisa estar segura, e essa é uma obrigação compartilhada”, concluiu.