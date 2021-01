Todas as zonas de Manaus ficarão sem água nesta terça-feira

Redação AM POST

A concessionária Águas de Manaus informou que vai precisar interromper temporariamente a produção de água tratada no Complexo da Ponta do Ismael (PDI), localizado na Compensa, em duas oportunidades neste mês de janeiro.

A empresa fará trabalhos preventivos para que o local possa operar normalmente ao longo do ano. Para que tudo ocorra com a segurança necessária, a produção da PDI vai parar por algumas horas nos dias 05 (próxima terça-feira) e 26 de janeiro. Nas duas ocasiões, os trabalhos iniciam às 04h e vão até às 10h.

A manutenção na Ponta do Ismael afetará o abastecimento de água tratada em bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da Leste. Após a conclusão dos serviços, a água começa a retornar de maneira gradativa. A normalização do abastecimento na cidade deve acontecer em até 36 horas após o término dos trabalhos, tanto no dia 05 quanto no dia 26.

RESERVE ÁGUA: A concessionária Águas de Manaus orienta a população a fazer o uso consciente e, se possível, reservar água tratada para o período das duas manutenções preventivas. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante as paradas programadas.

A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

LISTA DOS BAIRROS ABRANGIDOS PELA PARADA PROGRAMADA:

Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Conj. Canaã, Belvederes, Conj. Ajuricaba, Conj. Panato, Conj. Flamanal, Bela Vista, Lírio do Vale II, Parte do Lírio do Vale I, Augusto Monte Negro, Alvorada I, II e III, Conj. Kissia, Conj. Deborah, Conj. Tropical, Conj. Aripuanã, Dom Pedro I,II, Santa Terezinha, Conj. Ouro Verde, Res. da Ilha e Cond. Lion, Eduardo Gomes, Conj. . Hileia, Bairro da Paz, Sto. Dumont, Mundo Novo, Pq. das Nações, Beija Flor I, II e II, Sta. Cruz, Subtenente-Sargento, Ozias Monteiro, Renato Souza Pinto I, Col. Sto. Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova I,II, Novo Israel, Lot. América do Sul, Lot. Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu, Cond. Alegro e Cond. Conquista, Nova Cidade, Conj. Carlos Braga, Cidadão VI, Parque Eduardo Braga, São Luis, Lot. Rio Piorini, Terra Nova III, Sta. Marta, Cidade Nova, Núcleos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e parte do 16, Conj. Canaranas, Vila Real, Riacho Doce I II e III, Boas Novas, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Conj. Tambaú Conj. João Bosco, Conj. Duque de Caxias, Conj. Portugal, Conj. Eucalipto, Bairro da União, Fazendinha, Vera Cruz, Pq. Sta. Etelvina, União da Vitoria, Etelvina I, II, Manauara I, II, Cond. Smart Tapajós, Francisca Mendes, Campo Dourado, Ribeiro Junior, R.S. Pinto II, Pq. Eduardo Braga, Conj. Galileia,

Osvaldo Frota, Omar Aziz, Aliança c/ Deus, Raio de Sol, Fazendinha, parte do Alfredo Nascimento, Aliança com Deus e Conj. Américo Medeiros, Compensa I, II, II, Vila Marinho, Conj. Xingu, Conj. Aruanã, Conj. Vila Verde, Ponta Negra, Santo Agostinho, Resid. Turim, Conj. Ayapuá, Jardim das Américas, Jardim Europa, Conj. Vila Verde I,II, Conj. Itaporanga II, Conj. Alphaville, Nova Esperança e Lírio do Vale I, Monte das Oliveiras, Santa Etelvina União da Vitória, Monte Pascoal, Pq. Florestal, Monte Cristo, Com. Luis Otavio, Lot. Fortaleza, Sta. Tereza, Com. Peniel, Lot. Raquel, Vitoria Regia, Vista Alegre, Lot. Agnus Dey e Cidadão XII, Conj. Vila da Barra e Comunidade Nobre, Parque 10, Conj. Anavilhas, Conj. Castelo Branco, Conj. Jardim Yolanda, Parte Bairro da União, CJ Arthur Reis, Jardim Oriente, Shangrila, Bairro Parque das Laranjeiras, Conj. Jauaperi, Conj. Pindorama, Conj. Meridional, Conj. Parque Tropical, Conj. Belo Horizonte, Conj. Califórnia, Conj. Jardim Itália, Conj. Nova Friburgo, Conj. Vila do Reis, Conj. Novo Horizonte, Conj. Barra Bela, Cond. Ipanema, Conj. Jardim Primavera, Morro da Liberdade, Santa Luzia,

Colônia Oliveira Machado, Educandos, São Lázaro, Betânia, Crespo, Vila Humaitá, Lagoa Verde, Conj. Morada do Sol, Cond.João Paulo IV, Cond.Vale do Sol, Conj, Vila Rica, Conj. Monte Libano e Conj. Parque dos Rios II, Nossa Senhora das Graças, Vieira Alves, Adrianópolis, Conj. Adrianópolis, Conj. Manauense, Conj. Jardim Amazônas, Conj. Vila Amazonas, Praça 14, Cachoeirinha, São Francisco, Aleixo, Conj. Ica Paraíba, Conj. Celetra, Raiz, Conj. Costa e Silva, Conj. Eldorado e Hospital 28 de Agosto, São Sebastião, Conj. Samambaia, Conj. Murici, Conj. Juliana I, II, Conj. Vila da Barra, Conj. Uirapuru, Conj. Itapuã, Presidente Vargas, São Geraldo, Centro, Aparecida, Chapada, Conj. Tocantins e Conj. Haydea, São Jorge, Vila da Prata, Conj. Vitória Regia e Conj. Jardim dos Bares, São Raimundo, Santo Antônio, Conj. Bancários e Gloria e Cond. Portal do Rio Negro, Petrópolis, Parte do Japiim, Jardim Petrópolis, Parte da Raiz, Parte do São Francisco, Japinlândia, Coroado, Armando Mendes, Conj. Ouro Verde, Tiradentes, Conj. Petros, Conj. Asteca, Conj. Acariquara, Conj. Carijó, Conj. Der-Am e Colina do Aleixo, Res. Parque Verde, Cond. La Ville, Vila Parque, Res. Stillus, Conj. João Bosco e Hospital João Lúcio, Cond. Vila Agia, Japiim, Conj. 31 de Março I e II, Distrito Industrial, São José I e II, Zumbi I e III.

* Com informações da assessoria de imprensa