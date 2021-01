Toque de recolher: frota de ônibus será reduzida das 19h e 06h em Manaus

Redação AM POST

Haverá uma redução para 25% da circulação da frota de ônibus em Manaus para se fazer cumprir o decreto governamental nº 43.282, que proíbe a circulação de pessoas na capital entre 19h e 6h, como medida para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Entre 06h01 e 18h59, o funcionamento dos ônibus continua com a redução adotada anteriormente, ou seja, em 20%, no total da frota que atualmente é de 831 veículos.

Manaus está sofrendo um surto de hospitalizações decorrentes da pandemia na rede pública estadual de saúde. Nesta quinta-feira (14) boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), apontou o diagnóstico de 3.816 novos casos e 51 óbitos por Covid-19.

No período do toque de recolher, quem for flagrado nas ruas em descumprimento ao decreto será detido e conduzido à central de flagrantes.