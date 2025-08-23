Trabalhador de 40 anos morre em acidente durante instalação de placa em loja do Shopping Cidade Leste em Manaus

Notícias de Manaus – Neste sábado (23), o trabalhador Raimundo Pinto de Mendonça, de 40 anos, morreu enquanto executava serviços de instalação de uma placa em uma loja do Shopping Cidade Leste, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente ao local, mas só pôde confirmar o falecimento do trabalhador. A queda resultou em lesões encefálicas graves, que foram apontadas pelo Instituto Médico Legal (IML) como causa do óbito.

Em nota oficial, a administração do Shopping Cidade Leste lamentou profundamente a morte de Raimundo. Segundo o comunicado, ele estava contratado pela empresa terceirizada Terceiro JD Envelopamento para instalar uma placa de ACM na fachada da loja Analia’s Perfumaria, localizada no subsolo do shopping. A nota destaca que a vítima passou mal durante a execução da atividade, o que resultou no trágico desfecho.

Ainda de acordo com a administração, representantes da empresa terceirizada deixaram o local após o incidente, enquanto a equipe do shopping permaneceu prestando apoio aos familiares da vítima. A esposa de Raimundo relatou que ele estava em tratamento contra tuberculose, mas não há informações de que a doença tenha relação direta com o acidente.

O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes, e a Polícia Civil solicitou a presença do IML para a realização dos procedimentos legais. A prioridade, conforme a administração do shopping, é garantir apoio à família e dar continuidade à apuração do ocorrido.