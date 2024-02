Trabalhador morre ao tomar choque e cair do telhado de faculdade em Manaus

Exames do Instituto Médico Legal (IML) devem apontar se a causa da morte foi a descarga ou por conta do trauma da queda.

De acordo com informações de testemunhas, o trabalhador realizava um reparo no momento em que tomou um choque e caiu. Ele teria batido a cabeça e morreu ainda no local.

