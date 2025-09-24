Trabalhador sofre queda ao carregar mercadorias em porto de Manaus; assista

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira (24), um trabalhador sofreu um acidente enquanto realizava o carregamento de mercadorias em uma embarcação atracada no porto de Manaus. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que ele tentava colocar uma caixa de papelão dentro da embarcação. Durante a ação, o homem perdeu o equilíbrio e acabou caindo de costas no piso do porto.

Logo após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. O atendimento inicial foi realizado ainda no porto, garantindo os primeiros cuidados necessários à vítima. Até agora, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do trabalhador, o que gera apreensão entre colegas e familiares.

O acidente reacende o debate sobre os riscos existentes no dia a dia de profissionais que atuam em áreas portuárias. O manuseio e transporte de cargas são atividades que exigem atenção constante, já que qualquer descuido pode resultar em situações graves, como a registrada nesta manhã. Além disso, o caso reforça a importância da adoção de protocolos de segurança e de treinamentos voltados para prevenção de acidentes, responsabilidade que deve ser compartilhada tanto pelos trabalhadores quanto pelas empresas que operam nesses locais.

A situação serve de alerta sobre a necessidade de medidas mais rigorosas e eficazes para proteger a integridade física de quem atua diariamente em ambientes de alto risco, como os portos.