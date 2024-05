Trabalhadores ficam presos dentro de rota no Distrito que caiu em buraco durante chuva em Manaus

Notícias de Manaus – Uma rota do Distrito Industrial quase cai dentro e um igarapé na manhã desta segunda-feira (6), na rua Q, do bairro do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de um dos funcionários, por volta das 6h, o veículo passava pelo local e acabou caindo no buraco. Por conta da água da chuva, o micro-ônibus foi quase arrastado para dentro de um igarapé.

Os industriários precisaram ficar dentro do veículo, e foram retirados com ajuda do Corpo de Bombeiros, que içou o a rota para que ela saísse da área de risco.