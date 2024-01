Trânsito de Manaus terá intervenções para a execução de obras neste domingo (21); confira

Notícias de Manaus– O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que realizará intervenções no trânsito neste domingo, 21/1, para facilitar a realização de importantes obras de infraestrutura na cidade.

Na avenida Ephigênio Salles, haverá a interdição total da via, das 8h às 17h, devido à substituição de postes, uma medida necessária para o alargamento da via, obra realizada pela Prefeitura de Manaus. A intervenção é importante para melhorar a mobilidade urbana e a segurança da circulação, beneficiando o trânsito. A via é um dos importantes corredores viários, que interliga as zonas Centro-Sul, Sul, Norte e Leste da cidade.

Interdição

A interdição será na avenida Ephigênio Salles no sentido Centro/bairro, no trecho entre a avenida Mário Ypiranga e rua da Paz.

Opções de desvios de trânsito

O acesso pelo viaduto continua normal, em todos os sentidos. Os condutores que vierem da avenida Darcy Vargas, no sentido rotatória do Coroado, poderão convergir à direita na avenida Maceió ou avenida Mário Ypiranga. O fluxo de veículos no sentido bairro/Centro permanecerá normal.

Desvio de transportes

As linhas 008, 213, 540, 652, 671 e 678, que fazem o itinerário passando pela avenida, irão seguir normalmente pela a avenida Darcy Vargas com desvio na avenida Mário Ypiranga, rua Belo Horizonte, avenida Jornalista Umberto Calderaro, e retorna à avenida Ephigênio Salles para seguir sua rota normalmente.

Observações: As linhas não realizarão embarque/desembarque nas avenidas Mário Ypiranga e Umberto Calderaro durante o desvio.

Intervenção na avenida Djalma Batista

Paralelamente, outra obra significativa será executada pela concessionária Águas de Manaus na avenida Djalma Batista, próximo ao conjunto Eldorado. Esta intervenção, que ocorrerá em duas faixas ao lado do canteiro central em ambos os sentidos da avenida, está programada para começar às 14h, de domingo, com término às 4h, da segunda-feira, 22/1. Durante este período, apenas uma faixa estará disponível em ambos os sentidos, não havendo necessidade de interdição total.

Para minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança dos motoristas, a prefeitura assegura que agentes de trânsito estarão presentes nas áreas onde haverá interdição.

A prefeitura solicita a compreensão e colaboração de todos durante este período de obras e reforça o compromisso com melhorias contínuas na infraestrutura da cidade, visando sempre a fluidez e a segurança da via.

Confira a programação do trânsito e o desvio de itinerário