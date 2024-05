Trânsito fica caótico na rotatória do Coroado e avenida Rodrigo Otávio devido a evento de coach

Notícias de Manaus – Um intenso congestionamento foi registrado na tarde desta terça-feira (7), na rotatória do bairro Coroado e no acesso à avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

O trânsito se deu por conta do evento do casal de coaching Paulo Vieira e Camila Vieira que está acontecendo no Auditório Canaã, bairro Japiim, Zona Sul.

Até a avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul está com o trânsito carregado. O alto fluxo foi registrado antes do horário de pico.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local orientando motoristas.

*Redação AM POST