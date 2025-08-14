A notícia que atravessa o Brasil!

Trânsito será alterado na avenida Silves em Manaus a partir deste sábado (16)

Alteração no tráfego busca reduzir congestionamentos e agilizar a circulação em importante via da zona Sul de Manaus.

Por Natan AMPOST

14/08/2025 às 06:00

Notícias de Manaus – A partir deste sábado, 16 de agosto, estará proibida a conversão à esquerda na avenida Silves, no sentido Centro-bairro, para acesso à rua Paranavaí (antiga Manaus 2000), nas proximidades do Studio 5, zona Sul de Manaus. A medida foi definida após análise técnica que identificou impactos negativos na fluidez do trânsito, especialmente no cruzamento entre as duas vias.

O cruzamento operava com semáforo de três estágios para permitir a conversão, o que aumentava o tempo de espera dos veículos que seguiam pela Silves. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com a recente liberação total da rua Paranavaí, houve aumento no fluxo e, consequentemente, maior lentidão para quem trafegava na via principal.

A decisão de retirar a conversão leva em conta que o movimento não é utilizado por linhas de transporte coletivo e que a alteração trará maior fluidez para a Silves. Com a mudança, o semáforo poderá operar de forma simplificada, beneficiando milhares de motoristas que utilizam a via diariamente.

Leia também: Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

Rotas alternativas

Os condutores que desejarem acessar a rua Paranavaí deverão seguir direto pela avenida Silves até a rotatória da Suframa, realizar o retorno antes da rotatória ou optar pela avenida Rodrigo Otávio. De acordo com o IMMU, as opções permitem chegar ao destino de forma segura e com menor tempo de espera no trânsito.

A medida faz parte de um conjunto de ações para melhorar a mobilidade na zona Sul de Manaus, região que concentra grande fluxo de veículos devido à presença de centros comerciais, distritos industriais e vias de ligação com a zona Centro-Sul.

Para os gestores de trânsito, a retirada de conversões pouco utilizadas é uma forma de otimizar a circulação, reduzir gargalos e oferecer mais segurança viária, já que elimina pontos de conflito entre veículos.

Com a mudança, a expectativa é reduzir significativamente o tempo de retenção na Silves, beneficiando não apenas quem segue em direção ao Distrito, mas também motoristas que utilizam a via para acessar outros bairros da capital.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

