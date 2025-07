Trânsito será parcialmente interditado na avenida Umberto Calderaro em Manaus nesta sexta (24); saiba mais

O serviço de drenagem é considerado essencial, principalmente em um período com histórico de fortes chuvas em Manaus, que frequentemente causam alagamentos e transtornos à população. A realização da obra no período noturno visa reduzir os impactos ao trânsito, que costuma ser intenso durante o dia na Umberto Calderaro, importante corredor viário da zona Centro-Sul da capital.

Durante toda a operação, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão posicionados na área para garantir a fluidez no trânsito e orientar os motoristas. Apesar de ser uma interdição parcial, há expectativa de lentidão no tráfego durante o período, especialmente nos primeiros momentos após o bloqueio.

