Manaus

Trânsito terá esquema especial neste domingo para a corrida “TV Lar 2025” em Manaus; confira

Agentes de trânsito atuarão na orientação aos motoristas para garantir a segurança dos pedestres durante as travessias e circulações.

Por Natan AMPOST

13/09/2025 às 03:00

O trânsito na zona Oeste de Manaus sofrerá alterações neste domingo (14/9) em razão da realização da corrida “TV Lar 2025”, que terá largada às 6h na avenida Coronel Teixeira, próximo ao shopping Ponta Negra. A expectativa é de grande fluxo de atletas e espectadores, o que levou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) a montar um esquema especial para garantir segurança e fluidez no tráfego.

Segundo o IMMU, agentes de trânsito estarão distribuídos ao longo do percurso para orientar condutores e pedestres. No trecho entre o Comando Militar da Amazônia (CMA) e a rotatória da avenida do Turismo haverá a implantação de um contrafluxo. Com isso, motoristas que seguem no sentido Ponta Negra em direção ao Centro deverão trafegar pela contramão, de forma organizada e sinalizada.

Leia também: Bar em Manaus recebe enxurrada de críticas após tentar “lacrar” na web com condenação de Bolsonaro

Já os condutores que trafegam no sentido oposto, do Centro em direção à avenida do Turismo, terão como alternativa seguir pela avenida Cecília Meireles até alcançar novamente a avenida do Turismo. O órgão reforça que, ao se aproximarem dos corredores, os motoristas devem reduzir a velocidade e obedecer às instruções dos agentes de trânsito para evitar acidentes.

O esquema contará com motocicletas e viaturas de suporte para agilizar a atuação em pontos críticos. Fiscais de transporte também estarão no local acompanhando as linhas de ônibus que circulam na região, com possibilidade de realizar intervenções pontuais caso seja necessário.

As linhas 120, 126, 450, 542 e 678, que trafegam pela avenida Coronel Teixeira, também sofrerão mudanças temporárias. Durante a corrida, os coletivos passarão a operar no contrafluxo no sentido bairro/Ponta Negra, a partir do shopping Ponta Negra até a rotatória da avenida do Turismo.

O IMMU alerta motoristas e passageiros para programarem seus deslocamentos com antecedência, considerando os desvios e possíveis lentidões no tráfego. A corrida deve reunir centenas de atletas amadores e profissionais, reforçando a necessidade de atenção redobrada no trânsito.

