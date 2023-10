Trânsito terá interdição temporária na avenida Major Gabriel

Notícia de Manaus –

A Prefeitura de Manaus anunciou uma alteração no trânsito da avenida Major Gabriel para este sábado, dia 21/10, devido a um evento religioso na região. A mudança será realizada entre as avenidas Barcelos e Ayrão, na zona Sul da cidade, e estará em vigor das 13h até às 23h59.

Essa medida temporária afetará diretamente o trajeto de dez linhas de ônibus urbanos que circulam pela área. Os passageiros das linhas 014, 609 e 623 terão como ponto de embarque e desembarque a avenida Álvaro Maia durante o período de interdição.

Já as linhas 304, 350, 359, 415, 447, 542 e 600 seguirão diretamente pela avenida Álvaro Maia, realizarão um retorno no viaduto da Constantino Nery com o boulevard (Viaduto Dom Jackson Damasceno Rodrigues), e depois prosseguirão pelas ruas Comendador Clementino, Japurá, Major Gabriel e retomarão o itinerário normal.

Para os motoristas que trafegam na região, as alternativas de rota incluem as avenidas Álvaro Maia e Ayrão. Portanto, é essencial que todos os condutores e passageiros estejam atentos às mudanças temporárias no trânsito e no transporte público para evitar transtornos e garantir a segurança de todos os envolvidos.