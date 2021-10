Transporte coletivo: curso capacita mais de 250 motoristas que atuam nos modais Alternativo e Executivo de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Manaus e a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), realiza um curso com o objetivo de aperfeiçoar e atualizar condutores do transporte coletivo de passageiros dos modais Alternativo e Executivo de Manaus. As aulas para duas turmas iniciaram nesta quarta-feira (20/10), no auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e seguirão até o dia 4 de novembro.

São dois grupos de 128 condutores que integram cooperativas de transporte coletivo, entre permissionários e auxiliares, divididos em turmas nos turnos matutino e noturno. A carga horária do curso é de 50 horas para aulas teóricas e cinco horas práticas. Em novembro, mais dois grupos somando 130 trabalhadores passarão pela qualificação, totalizando 258 condutores aperfeiçoados em 2021. Em 2022, a previsão é contemplar outros 258 profissionais.

Os assuntos repassados na capacitação passarão por quatro módulos, entre legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente, convívio social e relacionamento pessoal. Os requisitos para participar do curso incluem ser maior de 21 anos; estar habilitado, no mínimo na categoria D; e não ter restrições com o direito de dirigir.

De acordo com a subgerente do setor de cursos do Detran-AM, Fátima Reis, ao final do curso e em caso de aprovação, os condutores receberão uma certificação, porém será exigida a participação dos motoristas em 70% das aulas. Ela avalia que o curso possibilitará aperfeiçoar o trabalho dos profissionais.

“O maior objetivo é formá-los, porque nem sempre a habilitação dá esse conhecimento maior e mais amplo. A própria resolução nº 789/2020 já contempla esses cursos para condutores. Eles já são profissionais por conta da própria habilitação, categoria D, porém a partir de um curso que vai qualificar, onde vão trocar experiências, faremos condutores melhores”, disse a subgerente do Detran-AM.

O presidente da OCB, José Merched, afirmou que a reciclagem coordenada de forma conjunta pelo Governo do Estado, OCB e Prefeitura de Manaus, é uma oportunidade para motoristas que atuam no transporte coletivo de Manaus.

“Eu avalio como uma necessidade. Nós temos um trânsito muito complicado e precisamos então reciclar os motoristas de transporte coletivo através dessas aulas, desses treinamentos. Isso é um esforço conjunto do Governo do Estado, das cooperativas do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus”, destacou.

Um dos alunos que participam do curso para condutores, Rodrigo Câmara, 38, é motorista de um micro-ônibus do modal alternativo. Ele destacou os benefícios que o treinamento agregará à sua atividade.

“Como sou motorista auxiliar, nós vamos ter o certificado do curso, e isso poderá me ajudar a participar do processo licitatório, fora as relações interpessoais. É uma forma também de ficar mais atualizado. Vim aqui para aprender e quem não puder vir aqui, vamos passar o conhecimento para os colegas da categoria do Alternativo”, disse o motorista.

