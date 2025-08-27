Transporte público terá esquema especial durante o festival #SouManaus Passo a Paço 2025; confira

Notícias de Manaus – O público que for prestigiar os três dias de programação do #SouManaus Passo a Paço 2025 contará com uma operação especial de transporte público. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anunciou que diversas linhas terão funcionamento estendido, inclusive durante a madrugada dos dias 5, 6 e 7 de setembro, quando o festival movimentará milhares de pessoas na região central da cidade.

Linhas com viagens extras durante o festival

De acordo com o IMMU, os ônibus das linhas 121, 227, 340, 422, 440, 612, 126, 214, 219, 315, 321, 356, 443, 448, 500, 540, 560, 604, 621, 640, 650, 652 e 676 terão viagens adicionais após a meia-noite, garantindo que o público consiga retornar para casa após os shows e apresentações.

Além disso, 25 veículos de apoio ficarão à disposição da operação. Esses ônibus extras serão acionados conforme a necessidade, seguindo a avaliação dos fiscais do IMMU e das empresas operadoras do sistema. O reforço busca atender à alta demanda prevista e evitar longas esperas nos pontos de embarque.

Alterações no fluxo no Terminal Central e na avenida Epaminondas

O IMMU também informou que, a partir das 19h nos dias do festival, haverá mudanças na circulação das linhas na avenida Epaminondas e no Terminal Central, ponto estratégico para embarque e desembarque na área central.

As linhas deverão seguir pelo corredor localizado ao lado da igreja e da praça da Matriz. Já o corredor de ônibus próximo ao Banco do Brasil, também na avenida Epaminondas, ficará inoperante após as 19h, medida que busca otimizar o tráfego e organizar a movimentação dos coletivos em função do grande fluxo de pessoas no evento.

Mudanças temporárias para linhas de bairro

Outra modificação anunciada é a transferência do terminal de bairro das linhas 302 e 305 para a praça da Saudade. A alteração ficará em vigor de 29 de agosto a 9 de setembro, já que a rua Tamandaré estará interditada durante o período.

No domingo (7/9), dia de encerramento do festival, as linhas 604 e 676 terão operação iniciada a partir das 15h, atuando exclusivamente em apoio ao deslocamento dos participantes. Nesse mesmo dia, a linha 121 assumirá temporariamente as viagens da linha 019, utilizando uma frota de dois veículos.

Planejamento para garantir eficiência e segurança

A vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral, destacou que o órgão está empenhado em garantir que a população tenha um deslocamento seguro e organizado para o evento.

“O IMMU está com uma operação especial montada para garantir que o público do festival tenha um transporte público eficiente e seguro. Nosso planejamento otimiza o fluxo de passageiros para evitar transtornos e assegurar que todos possam chegar e sair do evento com tranquilidade. Para isso, estamos reforçando a frota com 25 ônibus extras”, afirmou.

Ela reforçou ainda que a atuação das equipes de fiscalização será fundamental para acompanhar o funcionamento dos coletivos e a movimentação do trânsito durante os dias do festival.

“Algumas linhas terão viagens adicionais para acomodar o grande número de pessoas esperado, sobretudo após o encerramento das atividades. As equipes de fiscalização do IMMU também estarão de prontidão para monitorar o serviço e o trânsito, garantindo a fluidez e a segurança”, ressaltou.