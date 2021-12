Trazendo conforto e comodidade aos cidadãos, PAC Compensa é reinaugurado com diversos serviços à população

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Reunindo diversos postos para atender os usuários dos serviços públicos com respeito e eficiência, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) reinaugurou o PAC Compensa na sexta-feira (17/12). São vários guichês de benefícios oferecidos pela pasta e de parceiros que funcionarão na unidade localizada na avenida Brasil, 1325, zona oeste de Manaus, das 8h às 17h.

Os serviços já disponibilizados pela unidade são: emissão de 1ª e 2ª via de Registro Geral (RG) e reprografia. Uma das novidades é a inclusão de dois postos de atendimentos realizados pelas secretarias executivas da Pessoa com Deficiência (SePcD) e adjunta da Pessoa Idosa (Seadpi), com solicitação da Carteira de Identificação para Pessoa com Deficiência (CiPcD), Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), solicitação do Passe Legal, além de guichê do projeto Idoso Empreendedor.

Entre os parceiros que irão atender dentro do PAC Compensa estão: Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Águas de Manaus, Banco Bradesco, Correios, Junta Militar, Polícia Civil (PC-AM), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e Detran Amazonas.

A secretária da Sejusc, Mirtes Salles, destacou os novos guichês com os benefícios oferecidos pela pasta.

“Além de todos os serviços de documentação básica já disponíveis pelos PACs da capital e interior, o PAC Compensa passa a contar com guichês da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência e Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa. Nossa missão é sempre levar serviços de qualidade que atendam às demandas da população”, disse a gestora.

Parceiros – Durante a reinauguração, os Correios entregaram a nova agência da unidade, completa e revitalizada com todos os serviços disponíveis ao público em geral.

“É uma satisfação imensa poder reinaugurar essa unidade que já prestava serviços dos Correios aqui, mas agora de forma melhor, moderna, com novo ambiente, equipe treinada, pronta para atender os nossos cidadãos, não só da Compensa, mas todos que procurarem nossos serviços. Nessa agência oferecemos todos os serviços com o mesmo padrão Correios feito em todo o Brasil”, disse Elias de Araújo Vieira, superintendente dos Correios no Amazonas.

O diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, ressaltou a integração dos postos de atendimento disponíveis dentro do PAC Compensa, aliado à localização da unidade.

“A palavra de ordem é integração e o PAC denota muito isso. É um ambiente de integração, de democracia, cidadania e, principalmente, de prestação de serviço público e o Detran Amazonas não poderia ficar de fora desse projeto desenvolvido pela Sejusc, pela secretária Mirtes Salles. O Detran Amazonas pretende fazer parte dos outros PACs, integrando com a Sejusc e promovendo cidadania”, afirmou.

* Com informações da assessoria de imprensa