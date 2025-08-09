Trecho da avenida Autaz Mirim em Manaus será interditado neste sábado (9)

Notícias de Manaus – Neste sábado (9), o cruzamento da avenida Autaz Mirim com a rua Itajubá, localizado na zona Leste de Manaus, terá bloqueio temporário entre 20h e 23h para a realização de obras essenciais da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Durante esse período, estará proibido o acesso da rua Itajubá para a avenida Autaz Mirim, no sentido complexo viário Rei Pelé.

Os motoristas que precisarem seguir da rua Itajubá para a avenida Autaz Mirim nesse sentido terão que fazer um desvio. A rota alternativa recomendada é seguir pela avenida Autaz Mirim em direção ao Centro, realizar o retorno na rotatória do São José e então acessar a via no sentido desejado. A medida visa garantir a segurança e a fluidez do trânsito enquanto os trabalhos são executados.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes durante toda a interdição para organizar o tráfego e prestar orientação aos condutores que circularem pela região. A atuação do órgão é fundamental para minimizar transtornos e evitar acidentes nesse horário.

A intervenção faz parte do cronograma de manutenção e melhorias da rede de gás natural conduzido pela Cigás, que busca assegurar a qualidade e a segurança do fornecimento para os moradores da área. Essas ações são indispensáveis para manter a infraestrutura atualizada e prevenir possíveis problemas futuros.

As autoridades reforçam o pedido de compreensão da população e recomendam atenção redobrada ao trafegar pela região durante o bloqueio. É fundamental respeitar as sinalizações e seguir as orientações dos agentes para garantir a segurança de todos.

O bloqueio terá duração prevista de três horas, e a expectativa é que, após esse período, o trânsito seja normalizado sem maiores impactos para os usuários da via.