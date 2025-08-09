A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Trecho da avenida Autaz Mirim em Manaus será interditado neste sábado (9)

A intervenção faz parte do cronograma de manutenção e melhorias da rede de gás natural conduzido pela Cigás.

Por Natan AMPOST

09/08/2025 às 04:00

Notícias de Manaus – Neste sábado (9), o cruzamento da avenida Autaz Mirim com a rua Itajubá, localizado na zona Leste de Manaus, terá bloqueio temporário entre 20h e 23h para a realização de obras essenciais da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Durante esse período, estará proibido o acesso da rua Itajubá para a avenida Autaz Mirim, no sentido complexo viário Rei Pelé.

PUBLICIDADE

Os motoristas que precisarem seguir da rua Itajubá para a avenida Autaz Mirim nesse sentido terão que fazer um desvio. A rota alternativa recomendada é seguir pela avenida Autaz Mirim em direção ao Centro, realizar o retorno na rotatória do São José e então acessar a via no sentido desejado. A medida visa garantir a segurança e a fluidez do trânsito enquanto os trabalhos são executados.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes durante toda a interdição para organizar o tráfego e prestar orientação aos condutores que circularem pela região. A atuação do órgão é fundamental para minimizar transtornos e evitar acidentes nesse horário.

PUBLICIDADE

Leia também: “Não vamos recuar”, diz prefeito David Almeida sobre reordenamento do Centro de Manaus

A intervenção faz parte do cronograma de manutenção e melhorias da rede de gás natural conduzido pela Cigás, que busca assegurar a qualidade e a segurança do fornecimento para os moradores da área. Essas ações são indispensáveis para manter a infraestrutura atualizada e prevenir possíveis problemas futuros.

As autoridades reforçam o pedido de compreensão da população e recomendam atenção redobrada ao trafegar pela região durante o bloqueio. É fundamental respeitar as sinalizações e seguir as orientações dos agentes para garantir a segurança de todos.

O bloqueio terá duração prevista de três horas, e a expectativa é que, após esse período, o trânsito seja normalizado sem maiores impactos para os usuários da via.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

Hugo Motta pede afastamento de 15 deputados após tumulto na Câmara

Parlamentares são acusados de condutas que vão de agressão física a obstrução dos trabalhos.

há 21 minutos

Brasil

Criminosos intensificam uso de rodovias federais para escoar ouro ilegal da Amazônia

PRF registra apreensões históricas e aponta estratégias sofisticadas do crime organizado para driblar fiscalização.

há 38 minutos

Brasil

Por que o Dia dos Pais é comemorado em agosto no Brasil? Entenda a origem da data

A escolha não foi aleatória e tem origens que misturam religião, tradição cultural e estratégia comercial.

há 1 hora

Manaus

Cemitérios públicos de Manaus recebem reforço na limpeza e programação especial para o Dia dos Pais; confira

Atualmente, Manaus conta com 10 cemitérios públicos — seis na área urbana e quatro na zona rural.

há 2 horas

Política

Carla Zambelli pede a Allan dos Santos e Paulo Figueiredo campanha contra ministro de Justiça da Itália

A deputada federal está presa na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

há 4 horas