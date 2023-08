Trecho da Avenida das Torres será interditado neste domingo

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), irá demolir, na manhã de domingo (27/08), seis imóveis, situados em uma área de alto risco de desabamento na Avenida das Torres, situados na rua Canário, na Travessa 17, no Conjunto Renato Souza Pinto II, no bairro da Cidade Nova, na zona Norte da cidade.

A interdição da área terá início às 6h da manhã de domingo e os trabalhos de demolição dos imóveis, que já foram devidamente desapropriados e desocupados, começará às 7h, com encerramento previsto para o meio-dia..

A ação, que visa a segurança da população, inclui a interdição no sentido centro/bairro da Avenida das Torres, no trecho compreendido entre a Rua Bacabal, até o cruzamento com a Rua Fênix, local conhecido como Baixada Fluminense, no bairro da Cidade Nova.

Os serviços de demolição executados pela Seinfra contarão com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran/AM) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), órgãos que ficarão responsáveis pela interdição do trecho abrangido pela operação e orientação dos condutores de veículos que circularem pelo local durante a ação.

A desapropriação dos imóveis visa a segurança e a proteção das famílias que residiam em área de alto risco, uma vez que estão edificadas na crista do talude da Avenida das Torres com mais de 20 metros de altura.

“As desapropriações destes imóveis localizados na Rua Canário está inserida no contexto de ações do Governo do Estado de remanejar famílias residentes em áreas de risco, ofertando soluções de moradias seguras, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas”, destacou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Redação AM POST